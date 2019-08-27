Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz akan kanın durması, komşumuz Suriye'nin 8 yıldır özlemini çektiği...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz akan kanın durması, komşumuz Suriye'nin 8 yıldır özlemini çektiği huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz akan kanın durması, komşumuz Suriye'nin 8 yıldır özlemini çektiği huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır."
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