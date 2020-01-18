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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir."
Son Dakika Erdoğan'ın katıldığı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk kaynak töreninde gözler İmamoğlu'nu aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı arsa çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi İYİ Parti'nin paneline damga vuran fotoğraf! 3 ismi güldüren detay ortaya çıktı Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü