Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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