Cumhurbaşkanı erdoğan gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle görüşüyor
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETE VE TELEVİZYONLARIN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE GÖRÜŞÜYOR (1) (Gelişler)
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:26 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETE VE TELEVİZYONLARIN GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE GÖRÜŞÜYOR (1) (Gelişler)
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