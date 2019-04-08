Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı
1 saat önce
İstanbul - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (aktüel görüntü 2)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (aktüel görüntü 2)
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:21 Kaynak: DHA
Oscar Ödüllü Oyuncu Russell Crowe'dan Fenerbahçe Paylaşımı
Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, "Sandıkların Yüzde 95'i Sayıldı" Deyip Son Durumu Duyurdu
Mansur Yavaş ile Soyadları Aynı Olan Şarkıcı Zeynep Mansur'a Tebrik Mesajı Yağdı