Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

1 saat önce

İstanbul - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (aktüel görüntü 1)(Tür: İstanbul)

İstanbul - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (aktüel görüntü 1)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:21 Kaynak: DHA

İstanbul, Cumhurbaşkanı, Güncel
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