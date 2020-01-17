Cumhurbaşkanı erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (aktüel 1)
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:39 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (aktüel 1)
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