Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yazık ki rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı. Pazar günü Berlin'de olacağız ve Sayın Putin de Berlin'de olacak. Sayın Putin ile bu konuları etraflıca görüşeceğiz. Aksi takdirde şu anda İdlib'deki gelişmeler ne yazık ki sıkıntı verici. Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz. Benim belediye başkanlığımdan bu yana adımını attığım bir konu. Başbakanlığım döneminde de süratlendirdiğim bir konudur." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar 'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından, makam aracından inerek gazetecilerin yanına geldi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"ŞU ANDA İDLİB'DEKİ GELİŞMELER NE YAZIK Kİ SIKINTI VERİCİ"

Erdoğan, İdlib konusunda, kara saldırılarının ardından Türkiye 'ye yoğun bir göç olduğunu kaydetmesi üzerine, "Ne yazık ki rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı. Pazar günü Berlin'de olacağız ve Sayın Putin de Berlin'de olacak. Sayın Putin ile bu konuları etraflıca görüşeceğiz. Aksi takdirde şu anda İdlib'teki gelişmeler ne yazık ki sıkıntı verici. Sadece İdlib deyip de geçemeyiz. Kuzey batıdan, kuzey doğuya doğru koridorda ciddi sıkıntılar var. Malum 3 tane şehidimiz oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tabii bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun da bedelini çok daha farklı, çok daha ağır bir şekilde ödeteceğiz. Fakat İdlib'teki bu son gelişmelerde 20'ye yakın maalesef sivil vatandaş bu bölgede şehit edildi, öldürüldü ve bahane her zaman hazır. Bahane şu; 'terör örgütleri orada şunu yapıyor, bunu yapıyor'. Hepsi yalan. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, öbür tarafta malum annelerden evlatlarının yanında terörist mi olurmuş? Biz ekranlarda da görüyoruz kocasını 2-3 ay önce kaybetmiş anne 6 çocuğuyla beraber orada çadırların altında kendine yer bulmaya çalışıyor ve bunlar sivil. Tüm bu olaylar karşısında şahsen Berlin süreci ağırlıklı Libya gibi görünse de ben orada İdlib konusunu da etraflıca gündeme getirmeyi düşünüyorum. İkili görüşmelerde de yine İdlib üzerinde durmayı düşünüyorum" dedi.

"TRABLUS'U DÜN BOMBALAMAYA DEVAM ETTİLER"

Erdoğan, bir gazetecinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'un, " Halife Hafter 'in uzlaşmaya uygun davranacak" sözlerinin sorulması üzerine, "Ben doğrusu karanlıkların okuyucusu değilim. Bu adam güvenilir bir adam da değil. Şu anda Trablus 'u dün bombalamaya devam ettiler. Biz etraflıca bunu çok açık net Berlin'de göreceğiz ve Berlin'de söyledikleriyle onun hemen ardından bir gün sonra, iki gün sonra ne yaparlar bunu da göreceğiz. Bundan dolayı da ben gerek pazar gününü, pazartesi, salı, çarşamba... Bugünleri çok önemsiyorum. Temenni ederim ki verdikleri sözün arkasında dururlar, aksi takdirde biz tabii bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun kendisine verdiği mektup ve Kanal İstanbul ile ilgili son durumun sorulması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi böyle bir açıklama yaptı mı? Yapmadı mı? Bilmiyorum ama mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızda daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok. Eğer kişiye özel bir mektupsa, üzerinde özellikle kapalı olan kısımda çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi böyle bir şeyi açıklarsa daha isabetli olur."

"KANAL İSTANBUL KONUSU BİZİM KONUMUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili olarak ise, "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz. Benim belediye başkanlığımdan bu yana adımını attığım bir konu. Başbakanlığım döneminde de süratlendirdiğim bir konudur. Bunların ifade ettiği gibi yalanlarla dolu, 'yurt dışında Şeyha Moza'nın şu kadar yeri var, şu var bu var' değil. Hanımefendinin burada böyle bir yeri söz konusu değil, yok, yalan. Ama son günlerde bir şey ortaya çıktı, 'CHP'liler burada yer kapatıyor' diye. Bu da benim derdim değil. Niye? Parası olan gider nereden ne alacaksa, alıcısı bellidir, satıcısı bellidir, alırsa alır. Çok da beni ilgilendirmiyor. Bugün dünyada İspanya 'da, Miami 'de şurada burada bu kadar yer alanlar var. Kimse 'niye buradan böyle bir yer aldın' diyor mu? Bizde ülkemizde yasal düzenlemeler yaptık. Bunların neticesinde yabancılara da biz bu arazilerimizin satışlarını açtık. Yerli olanlarda zaten alabiliyor. Ben bununla ilgili olarak da kanal İstanbul güzergahında böyle bir satışların yapılmasına dair imkanı tanımış değiliz. Çünkü burada şu anda tarlalar olduğu gibi, arazisi arsası bir çok şey var. Ama bizim derdimiz başka. Bizim derdimiz şu anda Kanal İstanbul'la dünyaya biz bir sinyal veriyoruz, mesaj veriyoruz. Nasıl bir Süveyş, Panama varsa, buna benzer bir çok doğal kanallar olduğu gibi sanal kanallar varsa bizde şimdi sürekli olarak çevremizi tehdit eden, İstanbul'umuzu tehdit eden, Boğazımızı tehdit eden bu geçişe karşı bir de biz şimdi kendimiz kanal yapıyoruz. Bu kanal İstanbul'a farklı bir güzellik getirecek. İstanbul'umuzun içinde iki yakasıyla, gayet güzel bir planlama ve projelendirmeyle inşallah bambaşka bir güzelliğe sahip İstanbul'umuz zenginlik kazanacak. Örneğin 500 bin kişinin yerleştirilebileceği böyle bir yerde; akın olacak, insanlar buraya taşınacak şu bu gibi bir çok şeyler söyleniyor. Belediyecilik veya kamu yönetimi veya devlet planlama üzerine hayatını sürdürür. Eğer siz planlamacılıkta başarılıysanız buraya en güzel şekilde bunu yapar ve ona göre de hem şehrin güzelliğini artırırsınız, hem de planlama noktasında da insanlarınızı mağdur etmeyecek şekilde buralara yerleştirirsiniz. Biz kanal İstanbul'da kararlıyız. ve bununla ilgili şu anda finansman konusunda da çok ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı süratle atacak ve birkaç içerisinde inşallah bunu açıklayacağız" şeklinde konuştu.

"YAKALANDIĞI ANDA DA FİZANDA DA OLSA ALIR GELİR, GEREĞİNİ YAPARIZ"

Erdoğan, bir gazetecinin Adil Öksüz konusunda detaylı bilgi olup olmadığını sorması üzerine, "Şu anda eğer yakalanma noktasına geldiyse zaten gözünün yaşına bakmayız. Hemen gereği neyse yaparız. Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatımız olsun, emniyet teşkilatımız olsun çok ciddi bir dayanışma içerisinde bu süreci işletiyorlar. Yakalandığı anda da fizanda da olsa alır gelir, gereğini yaparız" diye konuştu.

"BU NESİL BAŞKA OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sömestr tatili nedeniyle bütün öğrencileri kutlayarak torunlarının da karnesinin başarılı geldiğini belirterek, "Bu nesil başka olacak, başarılarla dolu geleceğimizi inşa edecektir" dedi.

MERKEL İSTANBUL'A GELİYOR

- İstanbul