Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter, bizim için bir muhatap değil. Niye değil? Hafter orada bir defa bir maaşlı lejyoner. Meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru. Orada meşru olan, uluslararası camianın, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği lider Serrac'tır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter, bizim için bir muhatap değil. Niye değil? Hafter orada bir defa bir maaşlı lejyoner. Meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru. Orada meşru olan, uluslararası camianın, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği lider Serrac'tır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Darbeci Hafter'in saldırıları devam ediyor. Son aylar içerisinde 3. defa Sayın Serrac'ı kabul ettiniz. Çok önemli bir cümlesi var, 'Özelikle uluslararası kamuoyu açıklamalarından biz bıktık.' diyor. Bir yandan da darbeci Hafter'in güvenilmez olduğunu hep vurguluyorsunuz, 'Ateşkes Türk askerinin oradan çıkmasına bağlı.' gibi bir cümlesi var. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?" sorusuna Erdoğan, şöyle cevap verdi:

"Hafter, bizim için bir muhatap değil. Niye değil? Hafter orada bir defa bir maaşlı lejyoner. Meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru. Orada meşru olan, uluslararası camianın, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği lider Serrac'tır. Dolayısıyla dikkat ederseniz biz hep Serrac ile görüştük. Batı ne yazık ki Serrac'ı davet ettiği yere Hafter'i de davet ediyor. Bizim farklılığımız burası. Bugün yine ben Sayın Merkel'e ve Macron'a da bunları söyledim. Şimdi, 'Türkiye'nin oradan çıkması' diyor."

Türkiye'nin orada eğitimci kadrosuyla bulunduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki burada bir soru soracağım ben. Şu anda Rusların Wagner'i, 2 bin 500 orada. Bunları niye konuşmuyorlar. Bizim elimizde video tespitleriyle bunların hepsi var. Bir diğeri Cancavitler Sudan'da. Sudan'ın kendisi var ayrıca. Bunların hepsini toparladığımız zaman 10 bini aşkın, 15 bine yakın şu anda bu tür teröristler var. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Çad'dan var. Kimse bunları gündeme getirmiyor. Önce bunların çözüme kavuşturulması lazım. Dolayısıyla biz Suriye halkının nasıl daveti üzerine oradaysak, Adana Mutabakatı'yla, Libya'da da kardeş Libya halkının, 500 yıla dayalı bizim onlarla kardeşliğimiz var, onların daveti üzerine askeri eğitim ve güvenlik anlaşmamızı yaptık ve o şekilde de Libya'ya gittik. Aramızdaki fark bu."

"Tekdüze çalışmak istemiyoruz"

Erdoğan, bir gazetecinin " Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin Patriot istediğine dair iddialar vardı. Bu iddialar gerçek mi?" sorusuna, "Bizim S-400 konusu gündemdeyken o zaman zaten Sayın Trump'a, 'Biz nasıl Rusya'dan S-400'ler şu anda aldıysak, gelin siz bize Partiotlar verin. Biz onu da alalım. Yani biz tekdüze çalışmak istemiyoruz. S-400 de kullanabiliriz, Patriot da kullanabiliriz.' dedik ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler. Ortada böyle bir durum var." diye cevap verdi.

İran'da koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Çok değişik şeyler var. 13 diyenler var, 4 diyenler var. Biz her an tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye için şubat sonuna kadar süre vermiştiniz. Süre azalıyor. 1 Mart'tan sonra nasıl bir durum oluşacak?" sorusu üzerine de "Biz zaten icraatımızı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

(Bitti)

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu
Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:42:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]