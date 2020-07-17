Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (2) - Son Dakika

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ayasofya Camii'nin açılışıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının gençlik yıllarının en büyük hayali olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz" dedi.

KURBAN BAYRAMI

Erdoğan, Kurban Bayramı 'nda bir sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı konusunda ise, "Kurban Bayramı'nda böyle bir şey yapmak çok zor" diyerek, Bilim Kurulu'nun çalışmalarına bakılacağını belirtti.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERGİNLİĞİ

Erdoğan, Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki gerginliğin sorulması üzerine ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü belirterek, "Dağlık Karabağ işgal altında. Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız " dedi. Erdoğan, kıdem tazminatı konusunda ise "Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil" diye konuştu.