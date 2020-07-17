Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ayasofya Camii'nin açılışıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının gençlik yıllarının en büyük hayali olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz" dedi.

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KURBAN BAYRAMI

Erdoğan, Kurban Bayramı'nda bir sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı konusunda ise, "Kurban Bayramı'nda böyle bir şey yapmak çok zor" diyerek, Bilim Kurulu'nun çalışmalarına bakılacağını belirtti.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERGİNLİĞİ

Erdoğan, Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki gerginliğin sorulması üzerine ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü belirterek, "Dağlık Karabağ işgal altında. Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız " dedi. Erdoğan, kıdem tazminatı konusunda ise "Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil" diye konuştu.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (2) - Son Dakika

Son Dakika

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Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
19:45
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Kızılay Başkanı, kurban vekalet hisse ücretlerini açıkladı
17:15
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
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