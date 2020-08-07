Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1), System.String[]

İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Beyrut'taki patlamayla ilgili konuşan Erdoğan, "Bu gerçekten çok ama çok büyük bir felaket" dedi. Erdoğan, Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmayla ilgili de "Hiçbir kıymeti harbiyesi yok" diye konuştu. Ekonomideki gelişmelerle ilgili soruya "Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın" diye cevaplayan Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e 'Eve dön' çağrısıyla ilgili soruyu ise "Ülke genelinde bütünleşmenin gereği, bana göre önemlidir" şeklinde cevapladı.

BEYRUT'TAKİ PATLAMA

Erdoğan'a ilk olarak Beyrut'taki patlama soruldu. Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:  "Öncelikle Beyrut patlaması tabi neticeleri itibariyle failleri kimdir, henüz bu belirlenmiş değil. Şu anda konuyla ilgili başta Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede ve bizim istihbarat teşkilatımızla yaptığı görüşmede henüz kimdir, hangi kuruluştur, buna benzer alınmış bir bilgi yok. Buna benzer alınmış bir bilgi olmadığı için de bizim 'şunlar yapmıştır' dememiz de özellikle biz siyasilere yakışmaz. Ama bizler de takip ediyoruz. Oradaki kardeş Lübnan halkının, yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Tabi bu gerçekten çok ama çok büyük bir felaket. Biliyorsunuz benzerini rahmetli Hariri zamanında da yaşamıştık. Şimdi bu çok daha ileri seviyede böyle bir şey gerçekleşti. Nitrat kaynaklı olduğu söyleniyor, öbür tarafta füzelerin olduğu depolardan kaynaklı olduğu söyleniyor. Çok açık, net olarak henüz bilgilendirmeler yapıldı diyemeyiz. Fakat işi bizler de takip ediyoruz. ve en son Başkan Yardımcım Fuat bey ve Dışişleri Bakanım Lübnan'a ziyarette bulunup yerinde takip ediyorlar. Daha ileri adım da biliyorsunuz bir Koca Yusuf kargo uçağımızla oraya çok çeşitli yardımları gönderdik. Bunların içerisinde askeri diyebileceğimiz birçok yardımlar var. Ben Sayın Cumhurbaşkanına "Hastanelerimiz sizin hastanelerinizdir. Yaralıları bize nakletme noktasında her an yanınızdayız. Ambulans uçaklarımızla hastaları ülkemize taşıyabiliriz" Bu konuyu da kendilerine bildirdim. Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakamayız. Felaketin boyutu çok çok büyük. limanın böyle bir duruma karşı karşıya kalması sıkıntıya sebep olmuştur. Buranın yeniden inşası, ihyası kaç yılı alır bunlar da ayrı bir soru. Biz madden manen her şeyimizle Lübnan'ın Beyrut'un yanında olacağız"

YUNANİSTAN İLE MISIR ARASINDAKİ ANLAŞMA

Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın sorulması üzerine Erdoğan, "Şimdi Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Niye yok? Şimdi bir defa buralara baktığımız zaman özellikle Yunanistan'ın yani Libya ile ilgili olarak buradaki kıyıdaş olma konusunda bir alakası var mı? Ne işi var orada? Mısır'ın bir alakası var mı? Yok.Biz Libya ile böyle bir anlaşmayı yaptıktan sonra bunların hepsi bunların üzerine atladılar. Şimdi bize oralardan gelen bilgiler de, "biz bunu size karşı yapmış değiliz" gibi bilgileri de bize yansıtıyorlar. Olsa da olmasa da biz şu anda Libya'yla yapmış olduğumuz anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bizler burada özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz. Bakın Merkel benden ricada bulundu. Buradaki sondaj çalışmalarını durdurursanız benim işimi kolaylaştırırsınız dedi. Ben de, "Eğer siz Yunanistan'a diğerlerine güveniyorsanız biz 3-4 haftalığına ara veririz. Ama ben bunlara güvenmiyorum. Göreceksiniz bunlar sözünde durmayacaklar" dedim. Nitekim öyle de oldu.Biz bu arada da Yunanistan'dan onların kendi Dışişleri Bakanı, danışmanları üçlü görüşmeler başlattılar. Almanya - Yunanistan - Türkiye arasında. Bu sözde durmayınca şimdi ne olacak? Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar" yanıtını verdi.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELEREkonomideki gelişmelerle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Bakın dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri şöyle bir gözden geçirecek olursanız, başta Amerika olmak üzere Rusya, bunun yanında Avrupa bütün bunlara baktığımız zaman ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz.Burada tüm samimiyetimle, ben içerdeki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum. Bize zaten dışardakiler yetiyor. İçerdekiler de pompalama görevi ifa ediyorlar" dedi"Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta" diyen Erdoğan, "Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız. Samimiyetle bir şey söylüyorum. Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. ve bu terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik. Bugün neredeyiz? E terörle mücadele ücretsiz yapılmıyor. Ciddi manada harcamalarımız oluyor. Savunma Sanayiinde çok ciddi harcamalar yaptık mı? Yaptık. Bizim savunma sanayinde düşünün, yerli milli de yüzde 20'yken biz bunu yüzde 70'lere çıkardık. İHA'larla, SİHA'larla gerek içerde, gerek Suriye'nin kuzeyinde, gerek barış pınarı harekatında çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Biz Libya'ya zevk için gitmedik. Libyalı kardeşlerimiz, özellikle Türkiye'yi davet ettiler. ve orada da bizim kendi askerimiz var, aynı şekilde yine dost kardeşlerimiz var. Şu anda orada da bu mücadele sürüyor. Bu mücadeleyi de onurlu bir şekilde sürdürüyoruz. Ekonomide bu söylenenlerin hepsi bir tarafa, benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar hepsi bunlar yetişemediği üzüme koruk diyorlar. Sen ülkeye bak. Türkiye nerede, batı nerede, dünya nerede" ifadesini kullandı. Erdoğan,  "Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Sistem oturduğu için bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler... Biliyorsunuz şöyle yılbaşı itibariyle 10 liradan bahsediyorlardı. İş nerelere geldi, bulunduğumuz noktalara geldi. Bu da yerli yerine oturacak. Bütün mesele koronavirüs meselesi tabi önemli. Beyrut'taki gelişmeler ortada. Bunları aşmak suretiyle ben özellikle TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dövizin, altının yerli yerini bulacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Bu dalgalanmalar her zaman olur. Bunu görmemiz lazım" diye konuştu.

İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİASI Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiasının sorulması üzerine Erdoğan, "Bizim içimizden birileri de gitti ayrıldı, partilerini kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Şu an sayın Muharrem beyle ilgili olarak onun da hakkıdır, eski bir siyasetçidir. O da onun doğal hakkıdır" diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN AKŞENER'E ÇAĞRISIErdoğan'a Bahçeli'nin Akşener'e çağrısı da soruldu. Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok. Hele hele HDP'yle terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olduğu hasebiyle zaten böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum" cevabını verdi.

ABD, PKK İLE PETROL İÇİN ANLAŞTIABD'nin PKK ile petrol için anlaştığıyla ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:  "Sayın Trump'a da söyledim. Terör örgütlerine kaynak aktarımı yapmanız bizim bölgemizde ciddi sıkıntılara neden olabilir, bu örgütün ekonomik kaynakları nereden geliyor diye düşünüldüğünde işte kaynak belli. Siz bunlara kalkıp petrol kaynaklarından aktarıyorsunuz ve bunları güç sahibi yapıyorsunuz. Onlar da bunu nereye satıyor? O da enteresan; rejime. Kendileri de gerekli talimatı vereceklerini söylemişlerdi ama şu ana kadar gelen bir olumlu gelişme yok. Takipçisiyiz, takip edeceğiz"

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Koronavirüs önlemleriyle ilgili kısıtlamaların gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, "Bütün kısıtlamaların hepsi Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara bağlı. Halkımıza sesleniyorum. Ne olur, maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim ki Allah göstermesin bir sıkıntı yaşamayalım. Dün itibariyle vefat 14. Mesele tabi vaka sayısının düşmesi. Bunu başarmamız lazım. Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız sizler de bize yardımcı olmanız lazım ki bir an önce vaka sayısının düşmesini, vefat sayısının düşmesini hep beraber sağlayalım. Koronavirüs olduğu dönemde ne olur, maskeyi mesafeyi ve hijyen kurallarına dikkat edin. Buna dikkat edersek bu işi çok ama çok az hasarla atlatırız. Buna dikkat etmemiz lazım. Birliğimizi ve beraberliğimizi asla bozmayalım" dedi.


Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 16:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1) - Son Dakika

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