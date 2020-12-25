Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1)

25.12.2020 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1), System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camii'nde kıldı.

İstanbul DHA-  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin'in açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, "Bu ifadeler aslında kendini ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'i tanıdıktan sonra kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir. Verdiği sözünde duran, ikili ilişkilerinde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir" dedi.

"İLK OLARAK BURADA ÇİN VE ALMANYA VAR"

Erdoğan, Türkiye'ye gelecek koronavirüs aşılarıyla ilgili soruya da, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız" cevabını verdi."Aşı olacağımı yine bir Cuma çıkışı Ayasofya'da açıklamıştım" diyen Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her olan bu alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır" dedi. Erdoğan, "Bizim herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. ve temennimiz duamız odur ki, bu koronavirüs belasına karşı en güçlü en başarılı şekilde karşılık verelim" diye konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk olarak burada Çin ve Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz" dedi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAK""Yılbaşı için ek tedbir olacak mı?" sorusuna ise Erdoğan şöyle cevap verdi: "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? 'Bak... Devlet nerede? Tedbiri almadı.' Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üsküdar, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı (1) - Son Dakika


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