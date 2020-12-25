Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız. Aşı olacağımı yine bir cuma çıkışı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camii'ne geldi.

Erdoğan ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'in bu ifadeleri aslında aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'le tanıdıktan sonra ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözünde duran, ikili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devletle neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadidedir. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri temenni ederim ki aynı şekilde sürdürürüz. Şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığımızda da hedeflerimize de aynı kararlılıkta yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum" diye konuştu.

KORONAVİRÜS AŞILARIErdoğan, koronavirüs aşıları konusunda ise, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Tabi başta kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım var. Sağlık kurulum var, bunun yanında Bakan'ım var. Kendilerinden edindiğim bilgilere göre, Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta 4.5 milyon gelecek. Tabi tüm bunları da belli bir takvim ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere, bu aşılama sürecini başlatacağız. Aşı olacağımı yine bir cuma çıkışı açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı da bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Her olan bu alanda konuşmamalıdır. Konuşacak olanlar varsa tabii ki hocalarımızdır. Bizim herhangi bir sıkıntıya yol açmadan bu konuda kimsenin de, aslında şu anda virüsle savaşıyoruz, aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşı olacağız. ve temennimiz duamız odur ki, bu koronavirüs belasına karşı en güçlü en başarılı şekilde karşılık verelim. İlk olarak burada Çin ve Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz" diye konuştu.

YILBAŞINDA EK TEDBİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşı için ek tedbir olacak mı?" şeklindeki soru üzerine ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Bizim için insanımızın hayatı her şeyden ötedir. Bizim devlet olarak görevimiz, insanımızın sağlığını hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? 'Bak... Devlet nerede? Tedbiri almadı.' Buna fırsat vermeyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" İSRAİL İLE İLİŞKİLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ilişkilerin sorulması üzerine ise, "İsrail ile istihbari noktada ilişkilerimiz kesilmiş değil, devam ediyor. En tepe noktadaki kişilerle bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. İsrail'in bir de Filistin politikası adeta bizim kırmızı noktamızdır. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumunun sorulması üzerine ise, "İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Her gün günaşırı oğlundan bilgileri alıyorum" diye konuştu.

Erdoğan yeni yıla İstanbul'da gireceğini belirtti.