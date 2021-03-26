CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI
26.03.2021 14:33
flash!CUmhurbaşkanı Erdoğan : (İstanbul sözleşmesinin feshi) Atılan adım tamamen yasal. Biz kararımızı verdik, çıkma kararını da bildirdik, bu işte böylece bitmiştir.
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CUmhurbaşkanı Erdoğan : (İstanbul sözleşmesinin feshi) Atılan adım tamamen yasal. Biz kararımızı verdik, çıkma kararını da bildirdik, bu işte böylece bitmiştir.
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