Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar."
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