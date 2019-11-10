Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar."

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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