Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halen Kayacık Barajı ve sulamasıyla 120 bin hektarı sulanan topraklarımıza, Doğanpınar Barajı ve sulamasıyla 80 bin dekar daha ilave ederek Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz. İlk etapta 18 bin hektarlık kısmı önümüzdeki sulama mevsimine yetiştirecek, kalanları da peyderpey tamamlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

İshale hattının açılışını yaptıkları Gaziantep'in 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak Düzbağ içme suyu projesinin ülkenin ikinci büyük içme suyu projesi olduğunu dile getiren Erdoğan, projesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesine, inşası Devlet Su İşlerine ait olan eserin, Fırat'ın kollarından biri olan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e naklettiğini ifade etti.

Erdoğan, suyun doğal eğimle temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehre 110 milyon metreküp su sağlandığını dile getirdi.

Böylece belediyenin vatandaşlara kaliteli ve ucuz içme suyu hizmeti verme imkanına kavuştuğunu vurgulayan Erdoğan, "Nitekim belediyemiz içme suyunda yüzde 27 indirim yaparak bu avantajı halkımıza hemen yansıtmıştır. Hizmete açtığımız ilk etap, yıllık 100 milyon metreküpe yakın suyu aktarma kapasitesine sahiptir. Barajı ve arıtma tesisiyle diğer etap da devreye girdiğinde bu rakam, 174 milyon metreküpe çıkacaktır." diye konuştu.

Barajın, 153 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle 80 bin dekar alanı sulayacak, bereket kaynağı bir proje olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşası 7 yıldır süren ve yüksekliği 55,5 metreyi bulan, maliyeti 660 milyon lira olan bu baraj, sulama kanalları tamamlandığında ülkemize yılda 51 milyon lira katkı ve 28 bin kişiye de ilave istihdam sağlayacaktır. Halen Kayacık Barajı ve sulamasıyla 120 bin hektarı sulanan topraklarımıza, Doğanpınar Barajı ve sulamasıyla 80 bin dekar daha ilave ederek Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz. İlk etapta 18 bin hektarlık kısmı önümüzdeki sulama mevsimine yetiştirecek, kalanları da peyderpey tamamlayacağız."

"Şehrimiz bölge dış ticaretinin neredeyse tamamını da gerçekleştiriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarının bunlardan ibaret olmadığını aktararak, bugüne kadar tamamlananları bir kenara bırakarak, hala proje inşa safhasında olan çok sayıda yatırımları olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Mesela 600 bin dekar araziyi sulayacak Çetintepe Barajı'nda yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandı. Kayacık ve Kılavuzlu barajlarının sulama projeleri etap etap sürüyor. Yesemek ve Burç Çamlık göletlerinin inşaatları devam ediyor. Nizip ve Karkamış'ta 35 bin dekar alanı sulayacak şebekesi de hazır olan Nizip Pompaj Sulaması Derz Dolgu ve Koruma Tedbirleri işinin ihalesi yapıldı. Görüldüğü gibi ülkemizin diğer 80 vilayetiyle birlikte Gaziantep'imizin de, içme suyundan sulama suyuna kadar Rabbimizin bize verdiği lütuflardan en güzel şekilde istifade etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginlikleri, sanayisi, tarımı, ticareti, yetişmiş insan kaynağı, azmi ve çalışkanlığıyla sadece ülkede değil, dünyada gittikleri her yerde örnek gösterdikleri bir şehir olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizdeki sanayinin üçte ikisine sahip olan şehrimiz, yine bölge dış ticaretinin neredeyse tamamını da gerçekleştiriyor. Sayısı 6'ya ulaşan organize sanayi bölgesindeki bin firmasıyla 10 ayrı küçük sanayi sitesindeki 10 bin esnafıyla Gaziantep adeta yaşayan bir fabrika gibi çalışıyor. Tabii bu dinamizmin beraberinde getirdiği çeşitli sıkıntılar var. Mesela şehre günde yaklaşık 15 bin ağır vasıta giriş-çıkışı oluyor. Bunun için hem şehirler arası ulaşımda hem şehir içi ulaşımda güçlü bir altyapıya ihtiyaç duyuluyor. Sanayi bölgesiyle entegre bir depolama alanı, ağır vasıta trafiğinin şehir üzerindeki yükünü azaltacaktır.

Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak Lojistik Köy Projesi ile Gaziantep'e Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı bir kuru liman kazandıracağız. Organize sanayi bağlantı yollarının süratle inşası da üretim tesislerine hammadde gelişini ve ürün çıkışını kolaylaştıracaktır. Havalimanımıza yeni ve modern bir terminal binasıyla otopark kazandırıyoruz. İnşası süren bu projenin de bir an önce tamamlanması gerekiyor. Şehir merkeziyle sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak Banliyo Hattı Projesi Gaziray, trafiği önemli ölçüde rahatlatacaktır. İnşası süren projenin 16 istasyonundan 12'si tamamlanmıştır. İnşallah kalan kısmı da hızla bitirip, bu önemli projeyi en kısa sürede Gazianteplilerin hizmetine sunacağız."

Erdoğan, hızlı tren hattının Bahçe- Nurdağı kısmında yüzde 25'lik, Nurdağı- Başpınar kısmında yüzde 50'lik ilerleme sağlandığını aktararak, şehri dört bir yana bağlayan bölünmüş yol çalışmalarının etap etap sürdüğünü, tamamlanan kısımların hizmete açıldığını ifade etti.

"Şehir hastanesinin bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşağı Fırat havzasındaki arabalı feribotların yeterince verimli kullanılamadığının anlaşıldığını ifade etti. Bu feribotların, turizm hareketi giderek artan bölgedeki barajlarda kullanılmaya elverişli teknelerle takas yoluyla değiştirilmesi teklifinin hem maliyet hem etkinlik açısından dikkate alınabileceğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gaziantep'e 1875 yataklı bir şehir hastanesi inşa ediyoruz. Hastanenin inşaatının biraz yavaş gittiğini görüyorum. Hem bölgenin potansiyeli hem küresel sağlık krizlerinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar çerçevesinde şehir hastanemizin bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla şehrimize dükkanları, camileri, okulları, sağlık ocaklarıyla yaklaşık 20 bin konut kazandırdık. Kuzey Şehir Projesi ile de adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz. Konutların inşasında yüzde 10'luk seviyeye gelinen bu projede, yol, kanalizasyon, yağmur suyu gibi altyapılar da büyük ölçüde tamamlanmıştır. Hasan Celal Güzel ve Yeşil Vadi Millet Bahçelerini şehrimizin hizmetine sunduk. Eski stadın yerine yapılan millet bahçesinin inşası da sürüyor. Ayrıca Nizip ve Oğuzeli'nde iki millet bahçesi için de hazırlık yapıyoruz. Sadece TOKİ'nin şehrimizde halen süren yatırımlarının tutarı 1 milyar lirayı aşıyor. Gaziantep'e 33 bin kişilik kapasitesiyle ülkemizin en güzel, en modern statlarından birini yaptık. Ayrıca mahallelerimize 31 ayrı salon kazandırarak, gençlerimizin spora erişimini kolaylaştırdık. Gaziantep'in potansiyelini geliştirecek her yatırımı Cumhurbaşkanı olarak bizzat desteklemekte kararlıyım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan isale hattı ve barajın şehre, ülkeye hayırlı olmasını diledi. Baraj ve sulama hattına ilişkin görüntülerin gösterilmesini isteyen Erdoğan, "Bir taraftan barajlar, bir taraftan malum dev isale hatları, bunları milletçe izleyelim. AK Parti iktidarı demek, hizmet iktidarı demektir. Şu anda Halep oradaysa arşın Gaziantep Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı'nda ve Doğanpınar Barajı açılış töreninde. Gördüğünüz gibi. Bunlar laf ola beri gele değil, icraat. Bu vesileyle yüklenici firmalara da teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah, ya Bismillah" demesinin ardından tören alanındaki kurdeleler kesildi. Erdoğan, tören alanındakilerden kurdeleyi kestikten sonra makasları günün anısına saklamalarını istedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin törende kendilerine memba suyu kalitesindeki suyun ikram edileceğini söylemesi üzerine, Erdoğan, "Biliyorsunuz büyüklerimizin ifadesiyle bunlar abıhayattır. Yani hayat suyudur. Afiyet olsun." diyerek, ikram edilen suyun konulduğu maşrapaların da anı olarak saklanmasını istedi.

(Bitti)