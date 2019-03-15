Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitinge katılmak için uçakla Gaziantep'e geldi. Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'ndan otobüsle geniş güvenlik tedbirleri altında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na hareket etti. Erdoğan, Demokrasi Meydanı'nda halka hitap edecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:58 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Politika
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