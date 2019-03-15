Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

1 saat önce

Bir dizi program ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te, System.String[]
Bir dizi program ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Vali Gül tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören mangasını selamlayarak Valilik makamına geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan, şeref defterini imzalayarak Vali Gül'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milletvekilleri ve işadamları ile Valilikte toplantı yaparak ilin ekonomik konuları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gaziantep'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin ardından Gaziantep Havalimanı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakla kentten ayrıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:05 Kaynak: İHA

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