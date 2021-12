Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu şehir dün Milli Mücadele'nin öncüsüydü bugün kalkınma hamlemizin, dünyaya örnek olan insani duruşumuzun öncüsüdür. Dün düşmanı bu topraklardan atmıştınız, bugün üretiminizle, emeğinizle, insanlığınızla düşmanın bu topraklara tekrar gözünü dikmesini engelliyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Kültür Merkezi yanında düzenlenen, "Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni"ne katıldı.

Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Gazianteplilerle bir arada olmanın, hasret gidermenin memnuniyeti içinde olduğunu söyledi.

"Gaziantep bu ne muhteşem bir duruş." ifadesini kullanan Erdoğan, Gaziantep'in kendilerini yola çıktıklarından bugüne yalnız bırakmadığını ve her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Antep'i Gaziantep yapan ruh maşallah tüm canlılığıyla, tüm cesametiyle, tüm haşmetiyle karşımda duruyor." diye konuştu.

Bugünün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Antep'i savunurken, şehit düşen erkeğiyle kadınıyla genciyle yaşlısıyla binlerce kahramanımızın her birini rahmetle tazim ediyorum, yad ediyorum. Rabbim bir daha bu şehre düşman ayağı değdirmesin. Rabbim bir daha bu şehrin insanlarını kurtuluş mücadelesine mecbur bırakmasın. Bir asır önce burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de ekonomik ve insani kalkınma mücadelesinin meşalesini taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanıyla kalkınmasının bedelini alın teriyle bölgesindeki kaosun bedelini kardeşlerinin yükünü omuzlayarak ödeyen Gaziantep sahip olduğu imkanların kıymetini çok iyi bilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz AK Parti'yiz, Bay Kemal'in ifadeleriyle yürüyen bir parti değiliz." ifadesini kullanarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriyeli kardeşlerine düşman nazarıyla bakan bir Bay Kemal yok burada. Tam aksine biz Sevgililer Sevgilisi'nin ve Rabbimizin emri ilahisi mucibince 'innemel mu'minune ıhve', 'muhakkak ki müminler kardeştir' ve biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız. Eğer silahlardan kaçmışlarsa eğer ölüm saikiyle kendi evini terk etmişse kapımızı biz onlara nasıl açtıysak bugün de açarız, yarın da açarız. Onun için şu anda ülkemizde malum 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var ama Bay Kemal bundan rahatsız. Niye? Çünkü onun kardeşlik anlayışı diye bir anlayış yok, onlar bu ülkedeki vatandaşlarına karşı da zaten böyle davranıyorlar.

İşte şu anda Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor, Adana'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Ne diyor Şanlıurfa'da? Şanlıurfa'da söylediği şu 'Belediyeyi bize verin elektriği size bedava verelim.' Be hey cahil, elektriği bedava verme hakkına belediye başkanı sahip mi? Fatma Hanım var mı öyle bir yetkiniz? Adana'ya gittin, Adana Belediyesi CHP'de, hadi Adana'nın yarısı çiftçi, Adanalı çiftçilerimize bedava olarak elektriği ver, elini tutan mı var, yapma diyen mi var? Elektriği veren biziz biz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız elektriği verir be hey cahil, sen bunu da bir öğrenmen lazım. Zaten hayatınız yalan. Seçimlerden önce 'suyu bedava vereceğiz' dediniz, 'elektriği bedava vereceğiz' dediniz. Neyi bedava verdiler? Hiç birisini. Biliyorsunuz Yalancının mumu. O kadar. Şimdi diyorum ki 2023'e giden bu yolda aman ha bu tuzaklara bir daha düşmeyelim ve bunları hüsrana uğratalım."

Gaziantep'in sadece bölgesinin değil Türkiye'nin de parlayan yıldızı olarak hep ileriye gittiğini ve daha da ileriye gideceğini aktaran Erdoğan, öncü kişiler ve öncü fikirler gibi öncü şehirlerin de bulunduğunu, Gaziantep'in de bu öncü şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Erdoğan, vatandaşların "Antep seninle gurur duyuyor." şeklindeki tezahüratları üzerine, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Şu muhteşem önümüzdeki kalabalığı görüp de gurur duymamak mümkün mü?" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu şehir, dün Milli Mücadele'nin öncüsüydü bugün kalkınma hamlemizin, dünyaya örnek olan insani duruşumuzun öncüsüdür. Dün düşmanı bu topraklardan atmıştınız, bugün üretiminizle emeğinizle insanlığınızla düşmanın bu topraklara tekrar gözünü dikmesini engelliyorsunuz. Gaziantep'in çalışkan, atılımcı, cesur, vizyoner, ülkesini ve milletini seven insanları geçmişlerini bildikleri ve bugüne hakim oldukları gibi geleceği de iyi okuyorlar. Ülkemizin ekonomi tarihine geçen 'Anadolu Aslanları' tabiri bu şehirden çıkmıştır. Kardeşliğin, ensar bilincinin, sizler var ya sizler, sizler muhacire ensar oldunuz en güzel örneğini bu şehirde sergilediniz. Hiç bir kalkınma hamlesi, hiçbir kuşatıcı politika mahallindeki insanlar sahip çıkmadan neticeye ulaşamaz. Sizler gayretiniz ve başarılarınızla sadece kendinizin, sadece bu şehrin değil tüm bu bölgenin kaderini değiştirdiniz. İşte bunun için Gaziantep bizim her yerde örnek gösterdiğimiz, her yerde model olarak sunduğumuz kahramanımızdır, gururumuzdur."

