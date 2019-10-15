Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de otel çıkışı Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de otel çıkışı Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan temasları sürüyor. Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de otel çıkışı Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti. - BAKÜ
Fransa ile Türkiye arasında diplomasi trafiği! Erdoğan ve Akar'dan kritik görüşmeler Azerbaycanlı gençlerden Türkiye'ye anlamlı Barış Pınarı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon konuşmasını anlatan Demet Akalın: Markete gitmeme çok şaşırdı Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi