Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de otel çıkışı Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de otel çıkışı Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan temasları sürüyor. Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de otel çıkışı Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Bakü, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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