Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de otel çıkışı Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan temasları sürüyor. Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de otel çıkışı Gaziler Derneği üyeleri ile sohbet etti. - BAKÜ