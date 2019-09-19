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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 19 Eylül Gaziler Günü, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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