Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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