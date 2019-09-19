Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

(İHA)