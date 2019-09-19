Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti

19 Eylül Gaziler Günü, Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Zümrüt Selçuk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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