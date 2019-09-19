Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti
az önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazileri kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziler Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor