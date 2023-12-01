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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'un da yer aldığı salonda net mesaj: Gazze'de sorumluluğa hazırız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'un da yer aldığı salonda net mesaj: Gazze'de sorumluluğa hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un da katıldığı etkinlikte Gazze'deki İsrail katliamına değinen Erdoğan, "16 bin kişi katledildi. Barış için sorumluluğa hazırız" ifadelerini kullandı.

01.12.2023 - 16:04,  Güncelleme: 16:10
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un da katıldığı etkinlikte Gazze'deki katliama değinen Erdoğan, barış için sorumluluk almaya da hazır olduklarını belirtti.

"2053'TE YENİLEBİLİR ENERJİYİ YÜZDE 59'A ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Dünyamız koronavirüs salgını ve Ukrayna - Rusya savaşının ardından şimdi de Gazze'deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya bulunuyor. Türkiye, tüm krizlerde barışın yanında olmuş; adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır. İklim değişikliğine de bu perspektiften yaklaşıyoruz. 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini öngörüyoruz. Jeotermal kurulu gücünde dünyada 4.'yüz. 2053'te yenilebilir enerjiyi yüzde 59'a çıkarmayı planlıyoruz. İklim finansmanı kaynaklarına daha adil şekilde erişebilmemiz büyük önem arz ediyor. 6 Şubat'taki depremlerin yol açtığı yaraları hızla sarıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'un da yer aldığı salonda net mesaj: Sorumluluğa hazırız

"ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE MUTLAKA HESABI SORULMALI"

İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır. 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının hedefini gördük. Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'un da yer aldığı salonda net mesaj: Sorumluluğa hazırız

"HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU ALMAYA HAZIRIZ"

Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin Devletinin kurulması gerektiğini hep birlikte tekrar gördük. Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür çağrımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum.

Filistin, İsrail, Gazze, Çevre, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Herzog'un da yer aldığı salonda net mesaj: Gazze'de sorumluluğa hazırız - Son Dakika
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