Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e Kadar Uzanacak Demir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e Kadar Uzanacak Demir...

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e Kadar Uzanacak Demir..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze- Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturduğunu belirtti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA

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