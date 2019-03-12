Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e Kadar Uzanacak Demir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA
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