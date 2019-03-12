Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İçin Yaklaşık 8,5 Milyar Lira Harcandığını...
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı için yaklaşık 8,5 milyar lira harcandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı için yaklaşık 8,5 milyar lira harcandığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:13 Kaynak: AA
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