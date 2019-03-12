Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İçin Yaklaşık 8,5 Milyar Lira Harcandığını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İçin Yaklaşık 8,5 Milyar Lira Harcandığını...

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı için yaklaşık 8,5 milyar lira harcandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İçin Yaklaşık 8,5 Milyar Lira Harcandığını..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı için yaklaşık 8,5 milyar lira harcandığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Gebze, Halkalı, Güncel
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