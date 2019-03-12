Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı Eskiden 185 Dakikada Kat Edilen Mesafe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı Eskiden 185 Dakikada Kat Edilen Mesafe...

1 saat önce

IHAAW124741-SIY/12-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW124741-SIY/12-03-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze- Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak." 12.03.2019 12: 47: 41 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

Politika
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