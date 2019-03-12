Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı Eskiden 185 Dakikada Kat Edilen Mesafe...
1 saat önce
IHAAW124741-SIY/12-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak.
IHAAW124741-SIY/12-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Gebze- Halkalı
banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak." 12.03.2019 12: 47: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:53 Kaynak: İHA
Son Dakika! Merakla Beklenen Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Açıldı
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