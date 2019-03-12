Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı) Bu Hatla Birlikte İstanbul'un 170...
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı) Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkarmış oluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı) Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkarmış oluyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:13 Kaynak: AA
Son Dakika! Merakla Beklenen Gebze-Halkalı Banliyö Hattı Açıldı
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