Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı) Bu Hatla Birlikte İstanbul'un 170...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı) Bu Hatla Birlikte İstanbul'un 170...

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı) Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkarmış oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı) Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkarmış oluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Gebze, Halkalı, Güncel
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