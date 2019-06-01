Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret ederek şoförlerle sohbet etti, çay içti
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret ederek şoförlerle sohbet etti, çay içti

24 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret etmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile öz çekim yapması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gebze- Harem minibüs durağını ziyaret etmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile öz çekim yapması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Sahili'nde organize edilen "Büyük Üsküdar İftarı" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret ederek şoförlerle sohbet etti, çay içti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret ederek şoförlerle sohbet etti, çay içti
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:43 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Harem, Gebze, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım (Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 04:07:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret ederek şoförlerle sohbet etti, çay içti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]