Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçenlerde Bir CHP'li Yönetici 'Milli Olmak Hdp ile İttifak Yapmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçenlerde Bir CHP'li Yönetici 'Milli Olmak Hdp ile İttifak Yapmaktır.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçenlerde bir CHP'li yönetici 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçenlerde bir CHP'li yönetici 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır.' diyerek, dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik olarak gören bir zihniyet ülkemize, milletimize sadece yıkım, baskı, zulüm ve gözyaşı getiricektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:53 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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