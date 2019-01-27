Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçenlerde Bir CHP'li Yönetici 'Milli Olmak Hdp ile İttifak Yapmaktır.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçenlerde bir CHP'li yönetici 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Geçenlerde bir CHP
'li yönetici 'Milli olmak HDP
ile ittifak yapmaktır.' diyerek, dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik olarak gören bir zihniyet ülkemize, milletimize sadece yıkım, baskı, zulüm ve gözyaşı getiricektir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:53 Kaynak: AA
Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'nın Zararı Yaklaşık 100 Milyon Lira, Gereği Neyse Yerine Getireceğiz
CHP'de Skandal Paylaşımlarla Gündeme Gelen Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Kazan Kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Partililere Sürpriz Denetleme