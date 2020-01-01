Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak askerlere seslenmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırda bekleyen asker ile canlı görüşmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari'de Geçitli Jandarma Karakolu'nda askerlerle birlikte girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soylu'nun ziyareti sırasında telefon ile askerlerin yeni yılını kutladı. (2)