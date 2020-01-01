Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak askerlere seslenmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırda bekleyen asker ile canlı görüşmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari'de Geçitli Jandarma...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak askerlere seslenmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırda bekleyen asker ile canlı görüşmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari'de Geçitli Jandarma Karakolu'nda askerlerle birlikte girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soylu'nun ziyareti sırasında telefon ile askerlerin yeni yılını kutladı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı

Recep Tayyip Erdoğan, Geçitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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