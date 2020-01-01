Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak askerlere seslenmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırda bekleyen asker ile canlı görüşmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari'de Geçitli Jandarma...
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:02 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanarak askerlere seslenmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırda bekleyen asker ile canlı görüşmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Hakkari'de Geçitli Jandarma Karakolu'nda askerlerle birlikte girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soylu'nun ziyareti sırasında telefon ile askerlerin yeni yılını kutladı. (2)
Son Dakika Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı