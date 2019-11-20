Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte Ecevit yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malzezya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte Ecevit yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malzezya...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte Ecevit yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malzezya büyükelçimiz; ona 'susturun bu kadını' diye hakaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte Ecevit yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malzezya büyükelçimiz; ona 'susturun bu kadını' diye hakaret etmişti. Dün de herhalde oradan ilhamla Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a susturun bu kadını diyecek kadar ahlaksız, edepsiz diyecek kadar ahlaksız, edepsiz diye davranan CHP'nin yetkilileri var. Kimse kusura bakmasın bu ahlaksızlara prim verecek durumda değiliz"

-"Ekonomimize yönelik saldırılar varken kendisini hiç ortada görmedik. Teröristlere 'arkadaşlar' diyerek onları pohpohlamakla meşguldü"

-"Yürüttüğümüz harekatlar konusunda şöyle içten gelen bir "Hayırlı Olsun" sözünü duymadık"

-"Teröristlere bunlar teröristtir dediğini duymadık. Bu hastalıklı zihniyet dün parlamentoda bizim grup başkan vekili bir hanımefendiye saldırdılar"

-"Başkanları şahsıma, bir diğeri yine şahsıma bu parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar"

-"Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Grup başkan vekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Tüm oradaki vekil arkadaşlarımın görevidir. Burası yol geçen hanı değil. Bu parlamentonun içinde grup başkan vekili bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimizdir"

-"Kamu borçlanma oranımızda bir parça artış yaşanmışsa da AB kriterlerine göre iyi durumdayız"

-"Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirerek ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz"

-"Gelin yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum. Gel yatırım yap. Bankalarımızın kapıları sizlere açık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişte Ecevit yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malzezya...

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, prim, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:49 Kaynak: İHA
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