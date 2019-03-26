Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte Tütünün Satışı Yasakken Biz Kooperatifler Aracılığıyla Tütünün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Meclis'imizde gerekli yasal düzenlemer yapılmıştı, yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız."

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