Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte Tütünün Satışı Yasakken Biz Kooperatifler Aracılığıyla Tütünün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte Tütünün Satışı Yasakken Biz Kooperatifler Aracılığıyla Tütünün...

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılmasına imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Meclis'imizde gerekli yasal düzenlemer yapılmıştı, yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:29 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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