Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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