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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı."
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