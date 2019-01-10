Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz 16 Yıla Baktığımda Kültür Sanat Alanında Yeteri Kadar Mesafe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe katedememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe katedememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm."

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