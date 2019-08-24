Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz 17 yılda Rize'de 18 katrilyon liralık yatırım yaptık"
52 dakika önce
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Konutları'nın görüntüleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamalaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu... Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:01 Kaynak: AA
Erdoğan: Yusufeli Barajı 2021'de elektrik üretimine başlayacak Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum Türkiye'nin Oscar aday adayı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde