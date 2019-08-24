Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz 17 yılda Rize'de 18 katrilyon liralık yatırım yaptık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz 17 yılda Rize'de 18 katrilyon liralık yatırım yaptık"

52 dakika önce

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Konutları'nın görüntüleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamalaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Konutları'nın görüntüleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve vatandaşları selamalaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı. (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güneysu, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:01 Kaynak: AA
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