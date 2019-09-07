Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."
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