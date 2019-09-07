Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:34 Kaynak: AA
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