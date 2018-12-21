Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz Aylarda Yaşanan Kur-faiz-enflasyon Merkezli Dalgalanmayı...
5 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur-faiz-enflasyon merkezli dalgalanmayı birileri milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur-faiz-enflasyon merkezli dalgalanmayı birileri milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki sadece ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda, önceki yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaştığımızı görüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:50 Kaynak: AA
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