Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz Günlerde Asgari Ücret Açıklandı.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerde asgari ücret açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Geçtiğimiz günlerde asgari ücret açıklandı. Son 15 yılda sadece üç asgari ücret tespiti oy birliği ile olmuştur. 2019 asgari ücreti de işte bunlardan biridir."
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:12 Kaynak: AA
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