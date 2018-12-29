Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz Günlerde Asgari Ücret Açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz Günlerde Asgari Ücret Açıklandı.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerde asgari ücret açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz günlerde asgari ücret açıklandı. Son 15 yılda sadece üç asgari ücret tespiti oy birliği ile olmuştur. 2019 asgari ücreti de işte bunlardan biridir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:12 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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