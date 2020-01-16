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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl 30 kütüphaneyi Millet Kıraathanesi'ne dönüştürdük."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl 30 kütüphaneyi Millet Kıraathanesi'ne dönüştürdük."
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl 30 kütüphaneyi Millet Kıraathanesi'ne dönüştürdük." - ANKARA
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