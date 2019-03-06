Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz Nokta İtibarıyla Türkiye'de Artık Muhalefet Açığı Değil,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz Nokta İtibarıyla Türkiye'de Artık Muhalefet Açığı Değil,...

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

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