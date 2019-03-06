Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz Nokta İtibarıyla Türkiye'de Artık Muhalefet Açığı Değil,...
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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