Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimizde 25 Havalimanı Vardı, Şimdi 56 Havalimanı Var."
1 saat önce
IHAAW153356-SIY/27-12-2018- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimizde 25 havalimanı vardı, şimdi 56 havalimanı var." 27.12.2018 15: 33: 56 TSI NNNN.
IHAAW153356-SIY/27-12-2018
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimizde 25 havalimanı vardı, şimdi 56 havalimanı var." 27.12.2018 15: 33: 56 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:43 Kaynak: İHA
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