Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimizde 25 Havalimanı Vardı, Şimdi 56 Havalimanı Var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimizde 25 Havalimanı Vardı, Şimdi 56 Havalimanı Var."

1 saat önce

IHAAW153356-SIY/27-12-2018- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimizde 25 havalimanı vardı, şimdi 56 havalimanı var." 27.12.2018 15: 33: 56 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW153356-SIY/27-12-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geldiğimizde 25 havalimanı vardı, şimdi 56 havalimanı var." 27.12.2018 15: 33: 56 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:43 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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