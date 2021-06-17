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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım"

17.06.2021 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde gerçekleştirdiği hitabında "Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan olarak platform oluşturalım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde gerçekleştirdiği hitabında "Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan olarak platform oluşturalım. Bu platformla birlikte bölgede sükunet meyana gelsin, düşmanlıklar ortadan kalksın. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan temaslarına ikinci gününde devam ediyor. Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova tarafından karşılanan Erdoğan, Milli Meclis salonunda geçerek milletvekillerinde hitap etti.

Azerbaycan'da olduğu için bahtiyar olduğunu belirten Erdoğan, "Bahtiyarım çünkü Can Azerbaycan'dayım. Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azat etmiş kardeş Azerbaycan'ın Milli Meclisinde sizlerle beraberim. Bahtiyarım çünkü bağımsızlığının 30. yılına ulaşan Azerbaycan'dayım. Karabağ'ın azat edilmesi Azerbaycan'ın bağımsız geçen 30 yılının en önemli hadisesidir. Bu sebeple Kafkaslarda kanayan bir yara kapanmış, bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Kafkasya'daki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan'da dahil olmaz üzere tüm bölge ülkeleri, hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bölgenin topyekün kalkınması, refahın artması, huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya tüm samimiyetimizle hazırız. Karabağ'da yaşanan kriz döneminde kimlerin kazançlı çıktığının iyi bilindiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Geçtiğimiz 30 yılda Karabağ'da yaşanan kriz döneminde kimlerin eline ne geçti, kimlerin bu işten kazançlı çıktı, kimlerin de kaybetti gayet iyi biliyor. Canı yananlar, kanı dökülenler, acı çekenler, maddi ve manevi olarak kaybedenler sadece yaşayan Karabağ'da yaşayan insanlardır. Kolay değil 30 yıl, 30 yıl benim Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden ne yazık ki, kaçkın hale geldiler. Oralar işgal halindeydi. 30 yıl sonunda hamdolsun tekrar işgal altında olan bu topraklar sahiplerine kavuştu. Karabağ'da 30 yıldır süren ihtilafın çözümsüz kalmasına seyirci olanlar, daha doğrusu krizin sürmesi yönünde gayret gösterenler ise hep kazanan tarafta olmuşlardır. Kalıcı barışa giden yolun bölgedeki tüm halkların ve devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birlikteliğinde geçtiğine inanıyoruz. Büyük bir liderlik göstererek bu zaferi ve barışı Azerbaycan'a kazandıran Azerbaycan ordularının Ali Baş Komutanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'i bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Tek yumruk tek yürek olan Azerbaycan'ı tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liderlerinin yanında Karadağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk tek yürek olan, milli birlik ve beraberlik duygularını en yükseğe taşıyan Azerbaycan'ı tebrik ediyorum. Gözlerini kırpmadan vatan için Karabağ için, Karabağ'ın azatlığı için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni tebrik ediyorum. Şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu kutlu Vatan Savaşı döneminde Türkiye hem devlet, hem de millet olarak tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız" ifadelerini kullandı.

"Ermeniler, Kafkaslar'da 12 binden fazla Türkü, Müslümanı katletti"

"Azerbaycan'ın aydınlığı, aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azatlığı azatlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir" diyen Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ermeniler, 12 binden fazla Türkü, Müslümanı katletmişlerdir. Kafkaslarda tarihin kara sayfalarına yazılacak bir kıyım yaşanmıştır. Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce buralara Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalıdır. Hem de yalnız 100 yıl öncesine değil daha 30 yıl evvel Karabağ'da yaşananlara, Hocalı'da yaşananlara bakmalıdır. Sonra vicdanları el verirse bize yönelttikleri ithamları oturur kendileri ile ayrıca konuşuruz. Ama bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri zaten nasır tutmuştur ve Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını 30 yıl boyunca yakıp yıkanları, giderken de her şeyi ateşe verenleri görmeyenler azatlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Şimdi gelsinler Fuzuli'ni görsünler. Buraların sağı solu nasıl yakılmış, yıkılmış, tarumar edilmiştir. Gelsinler Karabağ'ı görsünler, her şey ortada. Dün yol boyunca buraların halini getirmişler gördük. Sadece bu davranış bile Karabağ'ın kimin vatani olduğunu göstermeye yeter. Azerbaycanlılar 30 yıl önce Karabağ'dan çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında hiçbir yeri yıkmadılar, hiçbir evi ateşe vermediler. Çünkü insan kendi yuvasını yıkamaz, kendi vatanını ateşe veremez ama Karabağ onların vatanı olmadığı için her şeyi yakarak yıkarak gittiler. Onların yaktıkları köyleri, yıktıkları şehirleri Azerbaycan şimdi tekrar yeniden inşa ediyor ve beraber inşallah buraları inşa edeceğiz, yeni bir Karabağ meydana getireceğiz. Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen, gelsin Karabağ'da iki dönem arasındaki farka baksın. Karabağ, coğrafya olarak dünyanın en güzel bölgelerinden biri olmanın yanında kültür ve medeniyet olarak da en birikimli yerlerinden biriydi. İnşallah yine öyle olacak. Türkiye olarak inşallah bu süreçte de kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz"

"Gelecek yıl Şuşa'yı Türk Dünya'sı kültür başkenti olarak görmekten memnuniyet duyarız"

Şuşa ziyaretine değinen Erdoğan, "Ahmet Ağaoğlu gibi yalnız Azerbaycan'da değil Türkiye ve Türk dünyasında da fikirleri ile etkili olmuş aydınların yuvası Şuşa, bugün tekrar kültürle, medeniyetle hiç endişe etmeyin ayağa kalkıyor. Şuşa'nın Azerbaycan kültür başkenti ilan edilmesi ve geçtiğimiz günlerde Cıdır Düzü'nde düzenlenen Bülbül Musiki Festivali bu doğrultuda dünyaya verilen açık bir mesajdır. Gelecek yıl Şuşa'yı Türk Dünya'sı kültür başkenti olarak görmekten memnuniyet duyarız. Birliğimizi beraberliğimizi dostluğumuzu kardeşliğimizi ne kadar sıkı tutarsak, birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak o kadar çabuk ulaşırız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Karabağ'daki Azerbaycanlılara müjde

Zengezur koridorunun belgeye getireceği zenginliğin tarifi mümkün olmadığını belirten Erdoğan, "Karabağ zaferinin Azerbaycan'a, Kafkaslara ve dünyaya getireceği yararların kıymeti zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Bu zaferden kimse rahatsız olmasın. Çünkü bu yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin, nobranlığın değil, zarafetin, savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir. Nitekim bu zaferin ardından yapılanlara ve yapılacaklara bakıldığında çizdiğimiz tablonun nasıl ete kemiğe büründüğü görülecektir. Karabağ'ın her köşesine huzur, sükun ve umut hakim olmuştur. Evlerinden 30 yıldır olan kardeşlerimize dönme yolu açılmıştır. Bir sonraki gelişimizde kardeşlerimizin bu toprakların insanların evlerine yerleştiğinin de bahtiyarlığını yaşadığını göreceğiz. Viyadükler yapılıyor. Elektirk santralleri bir taraftan kuruluyor, bir taraftan açılıyor. At yapı tesisleri yapılıyor, bizler de İnşallah TOKİ'mizle bölgede okul, hastane ve buna benzer birçok eserleri inşa etme gayretinin içinde olacağız. Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur Koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir. Bölgemizde ve tüm dünyada zalimin zulmün ebedi olmadığı, hakkın, hakkaniyetin adaletin tecil edeceği görülmüştür. Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir. Tüm bu gelişmeler Ermenistan için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Zengezur Koridorunda çalışmaya başlayacak demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve tüm dünyaya ulaşabilecek, böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir" dedi.

"Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye'nin gereken atacak"

Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye'nin gereken adımları atacağını ifade eden Erdoğan, "Kardeşimizle birlikte teklifimizi yaptık. Neydi teklifimiz gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan olarak platform oluşturalım. Bu platformla birlikte bölgede sükunet meyana gelsin, düşmanlıklar ortadan kalksın. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Gürcistan'ın bazı kendine has soruları vardı. Ancak son ziyaretinde sayın Başbakan ile bunu konuştuk. Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırının açılmasının Ermenistan'a faydası saymakla bitmez. Bu zaferi herkesin zaferi haline getirmek bizim elimizde. Bir daha Kafkasya'ya esaret zinciri kimsenin vuramaması için önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeliyiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"NATO zirvesinde de işte bunları konuştuk, bunların değerlendirmesini yaptık. Hamdolsun olumlu görüşmelerle buraya döndük ama dünyanın sorunları bitmiyor. Dünyada çözülecek daha çok sorunlarımız var ama dik durursak, sağlam durursak, bir olursak, beraber olursak Allah'ın izniyle bunları çözeriz"

Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitabının ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Satdı'nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım' - Son Dakika


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