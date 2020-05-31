Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmeler ve işaretler salgın sonrası yapılanacak küresel ekonomide...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 03:40 Kaynak: AA
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