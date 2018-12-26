Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' Yazılımı, Bir Kuvvet Komutanlığımızın Karargahına...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:43 Kaynak: AA
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