Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."
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