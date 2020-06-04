Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Külliyesi'nde Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Külliyesi'nde Genç Milli Voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:25 Kaynak: AA
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