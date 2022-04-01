CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇ PROJELER AÇILIŞ PROGRAMI'NA KATILDI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "Dünyanın pek çok yerinde genel olarak internet mecraları özellikle de sosyal medya ve elektronik ticaret platformları konusunda ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Türkiye olarak biz de vatandaşlarımızın tamamını özellikle de gençlerimizin geleceğini korumak için benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen Fatih'te Genç Projeler Açılış Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına vatandaşların Ramazan-ı Şerifini kutlayarak başladı.

"1800 KİŞİYE HİZMET VERECEK KAPASİTEDEDİR"

Açılışı yapılan kütüphanelerle ilgili bilgi veren Erdoğan, "Bugün burada Fatih Belediyemizin ilçemize kazandırdığı 13 kütüphane ile gençlik ve spor merkezlerinin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Kütüphanelerimiz bünyelerindeki 150 bin kitapla toplam 1800 kişiye hizmet verecek kapasitededir. Her ay 120 bin öğrencimize hizmet sunan kütüphanelerimizin imkanlarından gençlerimiz geniş bir şekilde istifade etmektedir. Tamamı da salgın döneminde hazırlanan kütüphanelerimizi bugün toplu bir şekilde resmen hizmete açıyoruz. Hamdediyoruz zira Kitabullah kitabımız Kur'an-ı Kerim ikra ile başlıyor ve oku emri ilahisi ile başlayan kitabımızda işte bu kütüphanelerimizin bu noktada adeta bütün gençlerimizin yediden yetmişe okuma imkanını hazırlaması sebebiyle de ben belediye başkanımızı ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

"GECE GÜNDÜZ GENÇLERİMİZE VE ARAŞTIRMACILARIMIZA HİZMET VERİYOR"Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük kütüphanesini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin içinde faaliyete geçirdik. Millet Kütüphanemiz gece gündüz gençlerimize ve araştırmacılarımıza hizmet veriyor. Kütüphanenin önünden geçtiğimiz vakitlerde giriş kapısının adeta arı kovanı gibi işlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Rami Kışlasını restore ederek çok daha büyük kapasiteli bir kütüphaneyi inşallah İstanbul'umuza da kazandıracağız. Belediyelerimizin açtıkları kütüphaneleri, gençlik merkezlerini, atölyeleri, kursları bu büyük kültür ve medeniyet hamlesinin mahallelere kadar yayılan kılcal damarları olarak görüyorum. Alışveriş merkezlerinden havalimanlarına, tren garlarından otobüs terminallerine kadar her yerde kütüphanelerin yaygınlaşması da memnuniyet vericidir. Aynı şekilde elektronik kitap uygulamaları da yaygınlık kazanıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız da kitapsız okul kalmayacak projesi ile okulların tamamını kütüphanelerle donatıyor" şeklinde konuştu.

"GENÇLİK YILLARIMIZDA İDEOLOJİK ÇATIŞMALARIN YOL AÇTIĞI HUZURSUZLUK İKLİMİ VARDI"Her ne kadar tam tersi gösterilmeye çalışılsada araştırmalar ülkemizde hem kişi başına basılan kitap sayısının hem de kitap okuma oranının giderek yükseldiğine işaret ediyor diyen Erdoğan, "Bizim gençliğimizde maalesef böyle herkesin rahatça ulaşabileceği, istifade edebileceği güzel kütüphaneler, spor merkezleri yoktu. Nereyi bulursak orada ders çalışarak okul hayatımızı sürdüren, sınavlara hazırlanan, okuma merakımızı gidermeye gayret gösteren bir nesildik. Üstelik yokluklara ilave olarak bir de bizim gençlik yıllarımızda ideolojik çatışmaların yol açtığı huzursuzluk iklimi vardı. Buna rağmen azimle ve fedakarlıkla çalışarak hem eğitim hayatımızı hem kendimizi fikri olarak geliştirme faaliyetlerimizi sürdürdük. Gerçekten de samimiyetle tarihi ve kültürüyle ülkemizi medeniyet değerlerimizi dünyayı anlamaya çalışan bir gayretin içindeydik. Bugün dönüp baktığımda ülkemizin son 40 yılda sahip olduğu kazanımların hepsinin de öncülüğünü zor şartlarda kendini yetiştiren bu neslin yaptığını görüyorum" diye konuştu.

"İMKANLAR BAKIMINDAN GERÇEKTEN ÇOK ŞANSLISINIZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler maddi alt yapı ve teknolojik imkanlar bakımından gerçekten çok şanslısınız. Ancak bu imkanların aynı zamanda dikkatinizi dağıtma riskinin işinizi zorlaştırdığı da bir gerçektir. İnternet mecraları özellikle de sosyal medya sağladığı kolaylıklar yanında doğru, kararında ve bilinçli kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor. Amerika ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde genel olarak internet mecraları özellikle de sosyal medya ve elektronik ticaret platformları konusunda ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Türkiye olarak biz de vatandaşlarımızın tamamını özellikle de gençlerimizin geleceğini korumak için benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta başında AK Parti olarak düzenlediğimiz forumda dijital kültür, dijital ekonomi, dijital hukuk meselelerini enine boyuna konuştuk tartıştık. Hukuki alt yapıdan yoksun sosyal medya ve elektronik ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar bu konudaki tereddütlerin ve endişelerin çok üzerindedir. Bunun için en kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın bir kitabın kapağının içine girerek adım attığımız o dünyanın yerini tutamaz, tutmamalıdır. Aynı şekilde hiçbir dijital mecra spor ile elde edilen fiziki performansın ikamesi olamaz. Bunun için gençlerimizden internet, sosyal medya ve benzeri alanlardan istifade ederken gerçek hayattan koplamamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Mesela kağıda basılı kitapları çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin diyen Erdoğan, "Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın. Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek farklı kültürleri tanımaz için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer imkanların diğer mecraların önünüzde bambaşka dünyalar açtığını size bambaşka faydalar sağladığını göreceksiniz" dedi.

- İstanbul