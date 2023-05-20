Cumhurbaşkanı Erdoğan genci kırmadı, Mehmet Akif'in "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan genci kırmadı, Mehmet Akif'in "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu

20.05.2023 22:48

İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin, "Şiir okur musunuz?" isteğini geri çevirmedi. Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un, "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir gençten dikkat çeken bir istek geldi.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ, ERDOĞAN'IN ŞİİR OKUMASINI İSTEDİ

Üniversite öğrencisi bir genç, "Sizden ufacık bir ricam olacak. Benim ve arkanızda dimdik duran bu gençlerin uğruna bize bir şiir okur musunuz?" diye sordu.

"BİZİ ZOR BİR YERE SÜRDÜN"

"Bizi zor bir yere doğru sürdün" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gencin isteğini geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un, "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu.

ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

İrticâın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu?

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Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan genci kırmadı, Mehmet Akif'in 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okudu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan genci kırmadı, Mehmet Akif'in "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu - Son Dakika
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