Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) 2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlamalarına katıldı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) 2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz."
Kaynak: AA
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