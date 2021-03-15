Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya...
15.03.2021 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gençlere) Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız."
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