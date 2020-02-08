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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir"
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir"
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